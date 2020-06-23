Rusya, Libya için ‘hemen ateşkes’ çağrısı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini iddia eden Fransa’nın, ‘Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de meşgul edip markaja almaya teşebbüs ettiğini’ söyleyerek, “Fransa samimi ve dürüst değildir” dedi.