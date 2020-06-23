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Yaramazlara biraz batar!

Rusya, Libya için ‘hemen ateşkes’ çağrısı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Libya’da derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Lavrov, Türkiye ve Mısır’ın Moskova’nın Libya’daki anlaşmazlığın çözümü konusundaki yaklaşımında anlaştığını açıkladı.

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Lavrov, tüm dış oyuncuların, Libya’daki savaşan taraflar arasında kapsayıcı diyalog için koşullar yaratması gerektiğini söyledi.

Türkiye, ateşkes çağrısının ‘ölü doğduğunu’ ve Rusya ve Mısır’ın desteklediği Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’in muhatap alınmayacağını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bugün Fransa’nın Türkiye’nin Libya’daki askeri müdahalelerini tolere etmeyeceğini söylemişti.

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Türkiye geçtiğimiz haftalarda Libya’daki sürece derinlemesine dahil olmuş, hava desteğinin yanı sıra silah ve Suriye’deki müttefiklerinden savaşçılar göndermişti. Başkent Trablus’taki hükümet bu destek sayesinde doğu kuvvetlerinin komutanı Halife Hafter’in saldırılarını püskürtmeyi başarmıştı.

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