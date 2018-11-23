Rusya lafı Esad’a getirdi: Suriye’de kimseyi desteklemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemediklerini söyledi.

Resmi ziyaret için gittiği İtalya’da bir konferansta konuşan Lavrov, “Beşar Esad konusuna gelecek olursak; biz, Suriye’de hiçbir siyasi figürü desteklemediğimizi birçok kez belirttik” dedi.

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Suriye’de çözüm sürecinin Suriyeliler tarafından yürütülmesi gerektiğini dile getiren Lavrov, “Yeni anayasanın kabul edilmesi ve seçimlerin yapılması hakkındaki kararların nasıl alınacağına BM Güvenlik Konseyi karar verecek. Hangi siyasetçinin görevde kalacağına ise Suriye halkı karar verecek” diye konuştu.