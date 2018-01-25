Rusya: Kürtleri Türkiye’yle konuşuyoruz, siyasal sürece katılımlarını istiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kürtlerin Suriye’deki siyasal sürece katılmasını sağlamak için gereken her şeyi yaptıklarını ve bu konuyu Türkiye’yle de konuştuklarını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Zaharova haftalık basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soruya, “Rusya, (Kürt sorununu Türkiye’yle) elbette konuşuyor. Bunu, hem (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov hem de diğer Rus yetkililer yapıyor. Birkaç yıldır Kürt siyasi güçlerin Suriye’deki siyasal sürece dahil edilmesi için gereken her şey yapılıyor” diyerek yanıt verdi.

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Şu anda tamamen Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin hazırlıklarına odaklandıklarını kaydeden sözcü, “Kürt temsilcilere kongre için davetiye gönderildi. Yanıtı artık onlarda aramak gerek. Daveti kabul edip etmemek ve dolayısıyla bu formata (kongreye) aktif bir biçimde katılmayı kabul edip etmemek onların cevabını bulması gereken bir soru” dedi.

Zaharova, Kürtlerin Suriye’deki rolüne ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi: “Kürt faktörü, Batılı partnerlerimiz tarafından da dahil olmak üzere, yıllardan beri kullanılıyor. Fakat bu Kürtlerin yararına olacak şekilde yapılmıyor. Benim izlenimime göre, Kürt halkı ancak uygun ve gerekli olduğunda kullanılıyor.”

Zaharova ayrıca, Soçi’de düzenlenecek Suriye konulu kongreye Kürtlerin davet edildiğini de tekrarladı.

Daha önce çeşitli Kürt temsilciler, Rusya’yı, Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ‘göz yummakla’ suçlayıp bu nedenle Soçi’deki kongreye katılmayacaklarını söylemişti.

Bu arada Zaharova daha önce de Rusya’nın girişimi ile Soçi’de 29-30 Ocak’ta düzenlenecek kongre için 1600 Suriyeliye davet gönderildiğini söylemişti. Hem Suriye hükümetinden hem de muhaliflerden temsilcilerin davet edildiği kongrede, ülkenin yeni anayasasının tartışılması bekleniyor.

Dışişleri kaynakları: Soçi’ye YPG davet edilmedi

Reuters’a bilgi veren Türk diplomatik kaynaklar, Rusya ve İranlı yetkililere, ‘PKK’nın devamı örgütleri (YPG-PYD) Soçi’de görmek istemediklerini’ net bir dille aktardıklarını belirtti.

Kaynaklar, bu talebin her iki garantör ülke tarafından da kabul gördüğünü kaydetti.

Soçi zirvesine ilişkin yapılan son hazırlık toplantısında listelerin üstünden geçildiğini ve büyük oranda mutabakata varıldığını da söyleyen kaynaklar, “Katılımcılar konusunda listeler birkaç güne kesinleşecek. Mümkün olduğu kadar Suriye halkından her kesimden temsilci bulundurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Aynı kaynaklar, toplantıya YPG ile ilişkisi olmayan Suriyeli Kürt grupların davet edileceğini, bu kapsamda Suriye Yüksek Müzakere Heyeti’ne katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi temsilcilerinin yanısıra Rusya’nın belirlediği aşiret ve sivil toplum temsilcilerinin Soçi’de olacağını kaydetti.

Suriyeli muhaliflerin bazılarının hala Soçi toplantısıyla ilgili tereddütleri bulunduğunu da belirten diplomatik kaynaklar, yaklaşık 1500-1600 kişilik bir katılım beklendiğini de söyledi.