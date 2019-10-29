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Yaramazlara biraz batar!

Rusya: Kürt güçlerin güvenli bölgeden çıkarılması planlanandan önce tamamlandı

Rusya, Soçi’de yapılan Türk-Rus mutabakatı uyarınca Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt güçlerini güvenli bölge dışına çıkarma çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye ile Rusya, Fırat Nehri’nden Suriye’nin Irak sınırına kadar uzanan bölgede, YPG’nin Türkiye sınırından 30 kilometre uzaklaştırılması ve burada güvenli bölge kurulması konusuna anlaşmaya varmıştı.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu “Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi” dedi.

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