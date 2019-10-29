Rusya: Kürt güçlerin güvenli bölgeden çıkarılması planlanandan önce tamamlandı

Rusya, Soçi’de yapılan Türk-Rus mutabakatı uyarınca Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt güçlerini güvenli bölge dışına çıkarma çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını belirtti.
Türkiye ile Rusya, Fırat Nehri’nden Suriye’nin Irak sınırına kadar uzanan bölgede, YPG’nin Türkiye sınırından 30 kilometre uzaklaştırılması ve burada güvenli bölge kurulması konusuna anlaşmaya varmıştı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu “Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi” dedi.