Rusya kızgın: Suriye’de ABD kontrolündeki bölgede IŞİD bağlantılı örgütler oluştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin güneyinde ABD’nin kontrolünde bulunan El Tanf bölgesinde IŞİD’le bağlantılı terör örgütlerinin ortaya çıktığını söyledi.

Sputnik’in aktardığına göre, Washington’ın Moskova ile yaptığı anlaşmalara ve gerilimi düşürme çalışmalarına aykırı davrandığını öne süren Lavrov, Rusya’nın bölgede terör örgütü oluşumuna dair ABD’yi birçok kez uyardığını da sözlerine ekledi.

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Terör oluşumlarını El Tanf’taki Rukban göçmen kapmında tespit ettiklerini belirten Rus bakan, bu alanda diplomatlar ve askeri yetkililer düzeyinde temasların sürdüğünü kaydetti.

Suriye’nin güneyinde İsrail ve diğer güçlerin varlığına ilişkin soru üzerine de Lavrov, “Bölgede Suriye ordusu güçleri dışındaki tüm güçler çekilmeli. Suriye’nin İsrail sınırında sadece Suriye ordusu güçleri olmalı” dedi.