Rusya, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında arabuluculuk teklif etti

Akdeniz’de Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim tırmanırken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, Türkiye ile her türlü müzakerede arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını iletti.

Fotoğraf: Savunma Bakanlığı

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları araştırmaları ve kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlıklar sürüyor.

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İki taraf NATO’nun liderliğinde çatışmayı önleme mekanizmaları konusunda teknik görüşmelerde bulunmuş fakat mutabakat sağlanamamıştı.

Lavrov, Lefkoşa’da Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ile ilişkileriniz söz konusu olduğunda, karşılıklı çıkarlara dayalı ve adil ve uluslararası hukuku temel alan karar arayışında pragmatik bir şekilde diyalogu teşvik etmeye hazırız.”