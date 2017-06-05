Rusya karşı çıkıyordu: Karadağ, NATO’nun yeni üyesi oldu

Karadağ, NATO’nun 29’uncu üyesi oldu.
Deutsche Welle’de yer alan habere göre 2 bin kişilik ordusuyla NATO’ya üye olan Karadağ’ın bayrağı yarın düzenlenecek törenle, üye diğer ülkelerin bayrakları arasına asılcak.
Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, NATO’ya katılım belgesini ABD Dışişleri Bakanlığı’na teslim etti.
Karadağ’ın yıllık askeri harcaması yaklaşık 69 milyon dolar.
2015’te NATO’dan üyelik daveti alan Karadağ’ın üyeliğine Rusya tepki göstermiş, NATO’nun Avrupa’nın doğusunda etkisini artırmaya çalıştığını belirtmişti.
Aynı tepkiyi yineleyen Rusya, üyelik hamlesini ‘düşmanca tavır’ diye niteledi.