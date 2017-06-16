Rusya: IŞİD lideri Bağdadi’yi öldürmüş olabiliriz, araştırıyoruz

Rusya, geçtiğimiz ay Rakka’ya yapılan operasyonda IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’yi öldürmüş olabileceklerini açıkladı.
Sabah yapılan duyuruda 28 Mayıs gecesi Rakka’ya düzenlenen hava saldırısında bir toplantının hedef alındığı belirtildi. Toplantıda IŞİD militanlarının Rakka’dan çıkarılmasının tartışıldığı ve örgütün askeri konseyindeki komutanların öldürüldüğü açıklandı.
Rus savunma bakanlığı, yaklaşık 10 dakika süren hava saldırısında Bağdadi’nin öldüğüne dair çeşitli kanallar üzerinden bilgiler geldiğini, bu bilgileri teyit etmeye çalıştıklarını kaydetti.
Bakanlık açıklamasına göre saldırıda öldürülenler arasında Rakka’nın üst düzey yöneticileri de yer alıyor.
ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Rakka içlerine operasyonu devam ediyor.