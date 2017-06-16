Rusya: IŞİD lideri Bağdadi’yi öldürmüş olabiliriz, araştırıyoruz

Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul’dan karşı yürüyüş başlarsa karşılaşma nasıl olacaktır?” diye merak eden MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi: “Yürüyüşümüze katılırsa başlangıcı da, sonucu da kendisi görür.”