Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes

Ukrayna ve Rusya üst düzey görüşmeler sonucunda doğu Ukrayna’da ‘tam ve kapsamlı’ bir ateşkes anlaşması üzerinde mutabık kaldı.

Fotoğraf: TASS

Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, pazartesi günü Paris zirvesinde bir araya geldi.

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Zelensky toplantıda çok az ilerleme kaydedildiğini ve daha fazla çözüm görmek istediğini belirtti.

Pazarlıklar kapsamlı bir tutuklu takası ve Ukrayna ordusunun ileri hatta bulunan üç kilit noktadan çekilmesini içeriyor.

Görüşmeler Fransa ve Almanya liderlerinin arabuluculuğunda yapıldı.

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Ukrayna güçleriyle Rusya destekli isyancılar arasında 5.5 yıldır süren savaşta 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Anlaşmada neler var?

Yazılı açıklama yapan ülkeler, ‘çatışmayla bağlantılı tutuklananları’ yıl sonuna kadar takas edecek.

Taraflar ayrıca Mart 2020 sonunda Ukrayna’nın üç bölgesinden daha askeri güçlerini çekecekler. Bu bölgelerin hangileri olduğu belirtilmedi.

Görüşmeler dört ay içerisinde devam edecek.