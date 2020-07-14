Rusya ile Türkiye’nin Suriye’deki ortak devriyesine bombalı saldırı

Suriye’nin İdlib bölgesindeki Ariha kenti yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bomba, Türkiye ile Rusya’nın birlikte düzenlediği ortak devriye sırasında patlatıldı.
Rusya üç askerinin yaralandığını duyururken, Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İdlib’de barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21. Türkiye Rusya Federasyonu Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda, konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.”
Açıklamada, ayrıca, birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.
RIA haber ajansının ilk haberinde, üç Rus askeri ile birçok Türk askerinin yaralandığı belirtilmişti.
Yerel kaynaklar ise, İdlib’deki M4 yolunda Türk – Rus ortak devriyesi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda yaralı Türk askeri bulunmadığını, bir araçta hasar meydana geldiğini belirttiler.
Rusya Savunma Bakanlığı, biri Rusya diğeri Türkiye’ye ait iki zırhlı personel taşıyıcının hasar gördüğü saldırının ardından devriyenin durdurulduğunu açıkladı.
Rusya’nın açıklamasında, bölgedeki ekipmanın taşınacağı ve birliklerin yaralı askerlerin tedavi edileceği Hmeymim Hava Üssü’ne çekileceği ifade edildi.