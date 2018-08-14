Rusya ile İdlib yakınlaşması: Teröristleri etkisiz hale getireceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’de Suriye ordusuna destek olmanın hakları olduğunu belirtirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Yapılacak iş, Rusya ile birlikte İdlib’de teröristleri tespit edip etkisiz hale getirmek” dedi.

Resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Lavrov ve Çavuşoğlu görüşmelerinin ardından Ankara’da basın toplantısı düzenledi.

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İdlib Beşar Esad yönetimine karşı savaşan grupların kontrolünde. Suriye ordusunun önümüzdeki günlerde kente harekat düzenlemesi bekleniyor.

Lavrov “İdlib’de gözetim noktaları (Türkiye, İran ve Rusya oluşturmuştu) kurulmasıyla durum biraz yatışmaya başladı. Suriye ordusu kendi toprağındadır, bizim de destek sağlama hakkımız var ancak vatansever gruplar muhaliflerden ayırt edilemiyor” dedi.

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Çavuşoğlu: Terörist var diye tüm bölge bombalanmaz

Çavuşoğlu şunları söyledi: “İdlib’de yapılması gereken çok nettir. Bizim 12 tane gözlem noktamız var. Buradaki amaç, ateşkesin bozulduğu anda tespit edilmesi ve gereken tedbirlerin alınmasıdır. İdlib’de 3 milyondan fazla sivilin yaşadığı söyleniyor ama terör grupları da var. Özellikle daha önce kuşatılmış bölgelerden silahlarla geldiler. Bu terörist gruplar sadece başkalarına veya İdlib bölgesinin dışına değil, İdlib içindeki sivillere ve muhalif gruplara da tehdit oluşturuyor. Yapılacak iş belli, biz, Rusya ve diğer ortaklarımızla beraber bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmek. Terörist var diye tüm bölgeyi bombalamak, sivilleri öldürmek felaket olur ve ciddi bir kriz yaratır.”

Lavrov: Çok kutuplu bir dünyaya geçiliyor

Türkiye’nin Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmamasını değerli bulduklarını söyleyen Lavrov, Türkiye ile ABD arasında kriz boyutuna ulaşan sorunlara ilişkin, “Uluslararası ilişkilerde aklıselimin galip gelmesini ve ülkelerin siyasi önyargılardan arındırılmış diyaloğa dönüş yapmasını umuyoruz” diye konuştu.

Dünyanın dönüm noktasında olduğunu belirten Lavrov, “İki kutuplu dünyadan çok kutuplu bir dünyaya geçiş yaşanıyor” dedi.