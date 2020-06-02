Rusya: İkinci parti S-400 teslimatında Ankara’nın kararını bekliyoruz

Rusya’nın askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisinin başkanı Dimitri Şugayev, Türkiye’ye ikinci parti S-400 savunma sistemi teslimi görüşmelerinde ilerleme sağlandığını, şu anda Ankara’nın nihai kararının beklendiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Şugayev, Ekotürk kanalına konuştu.

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İlk sözleşmenin tamamlanmasıyla S-400 savunma sisteminin yeni partilerinin teslim edilme olasılığının müzakere olunduğunu belirten Şugayev, ilk kısmın tamamen tedarik amaçlı, bundan sonraki aşamanın ise teknolojik işbirliğinin olasılıkları amaçlı olduğunu belirtti, “Türk şirketlerinin üretim sürecinde yer almasını desteklemeye hazırız” dedi.

Şugayev, Türkiye’yle askeri ve teknik alanda işbirliğini daha da ileri götürmek için sağlam temele sahip olduklarını belirterek, Türkiye’yle şimdiye dek yapılan savunma sözleşmelerinin toplam değerinin 1 milyar dolar olarak değerlendirildiğini söyledi.

S-400 sözleşmesinin geçen yıl başarıyla tamamlandığını söyleyen Şugayev, askeri personellerin Rusya’da gerekli eğitimlerden geçtiğini ifade etti.

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“Bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Bu çok yoğun bir çalışma ve belirli zaman gerektiren bir mesele” diye devam eden Şugayev, salgının görüşme sürecini etkilediğini belirtti.

Rusya’nın Türkiye ile savunma alanında yaptığı ihracat anlaşmalarının toplam değeri şimdiye dek resmi olarak açıklanmamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 26 Mayıs’ta, France 24 kanalına ABD ile anlaşmazlığa neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma füzelerinde Rusya’yla varılan anlaşmaya bağlı kalınacağını söylemişti.