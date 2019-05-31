Rusya: İdlib’deki militanları durdurma sorumluluğu Türkiye’de

Rusya, Suriye’nin İdlib vilayetindeki militanların hem sivillere hem de Rus hedeflere ateş açmasını önleme sorumluluğunun Türkiye’de olduğunu savundu.

Fotoğraf: Reuters

Açıklamayı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yaptığı İdlib’de ateşkes sağlanması çağrısı hakkında soru üzerine Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yaptı.

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Dün Putin ile dün telefonda görüşen Erdoğan, Suriye’de hükümete bağlı güçlerin muhaliflerin bulunduğu İdlib’e saldırılarının önüne geçilmesi gerektiğini söylemişti.

Reuters’e göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin Rusya’nın desteğiyle muhaliflerin sıkıştığı İdlib vilayetine birkaç hafta önce başlattığı taarruz yaklaşık 250 bin kişinin evinden olmasına yol açtı.

Geçen yıl Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmaya göre İdlib bölgesinde, ‘askerden ve cihatçı gruplardan arındırılmış çatışmasızlık bölgeleri’ kurulmuş, Türkiye ve Rusya, bu bölgelerdeki ihlalleri önlemek için askeri personel görevlendirmişti. Ancak Suriye hükümeti, İdlib’deki cihatçı militanlarının, sık sık ‘çatışmasızlığı’ ihlal ettiğini öne sürerek, bölgeye saldırlarını sıklaştırmıştı.