Rusya: İdlib’de Suriye ordusunun mevzilerine saldırı tespit edilmedi

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediğini açıkladı.

TSK’nın İdlib’de konuşlandığı noktalardan biri. (Fotoğraf: @metesohtaoglu Arşiv)

TSK tarafından İdlib bölgesine gönderilen takviye askerlere bugün Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu dört asker hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere dokuz asker yaralanmıştı.

Reklam

Sputnik Türkiye’nin haberine göre açıklamada şöyle dendi: “Türk birlikleri 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde hareket ettiler ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu.”

İdlib’deki saldırıya karşılık verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şu anda biz F-16’larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT’in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor” demişti. Erdoğan Rus yetkililerin de bilgilendirildiğini söylemişti.

‘Suriye ordusu mevzilerine yönelik saldırı tespit edilmedi’

Rus merkez, TSK uçaklarının, Rusya ordusunun İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde kontrol ettiği hava sahasını ihlal etmediği kaydetti.

Reklam

Açıklama şöyle devam etti: “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki hava sahası Rusya ordusu tarafından sürekli kontrol ediliyor. Türk Hava Kuvvetleri, Suriye sınırını ihlal etmedi, Suriye ordusunun mevzilerine yönelik saldırı tespit edilmedi.”

Ayrıca Suriye’deki Rus ve Türk güçleri arasında İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumla ilgili sürekli temas kurulduğu da aktarıldı.