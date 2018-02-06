Rusya: İdlib’de düşürülen uçağın pilotunun cenazesi Türkiye’nin yardımıyla alındı

Suriye’nin İdlib bölgesinde cihatçıların düşürdüğü savaş uçağının hayatını kaybeden pilotu Roman Filipov’un naaşının, Türkiye’nin yardımıyla Rusya’ya teslim edildiği bildirildi.
U-25 tipi Rus savaş uçağı, 3 Şubat’ta İdlib’de bombardıman sırasında omuzdan ateşlenen füzeyle düşürülmüştü. Uçaktan paraşütle atlayan pilot bir süre cihatçılarla çatışmış, ardından üzerindeki el bombasının pimini çekerek kendini havaya uçurmuştu.
Dün de Rus basını, İdlib’de düşürülen savaş uçağının Türkiye yanlısı Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) parçası ‘ılımlı’ Ceyş el Nasır tarafından düşürüldüğü yorumunu yapmıştı.
Sputnik’in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, pilotun cenazesinin Rus askeri istihbaratı tarafından Rusya’ya ulaştırıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında “Türk tarafıyla işbirliğiyle Rusya’ya ulaştırıldı” dendi.