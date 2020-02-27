Rusya heyetiyle İdlib görüşmeleri bitti: Kitlesel göç engellenmeli

Türkiye ile Rusya arasında Ankara’da devam eden İdlib görüşmelerinin ikinci turundan sonraki görüşmelerin de sona erdiği açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ankara’da Türk ve Rus heyetler arasında düzenlenen görüşmede İdlib’deki son durum ve acil ateşkes çağrısı konularının ele alındığı belirtildi. Görüşmede insani durumun felaket halini almaması için kitlesel göçün engellenmesi gerektiği vurgulandı.

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Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türk tarafına ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyordu.