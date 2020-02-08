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Yaramazlara biraz batar!

Rusya heyeti ile ‘kapalı kapılar ardında’ İdlib görüşmesi

Rusya’dan, İdlib konusunda temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen heyet, Dışişleri Bakanlığı’nda görüşmeler yapıyor. Görüşmelerin ‘basına kapalı’ olması nedeniyle ayrıntılı bilgi alınamıyor.

Rusya heyetinin Dışişleri Bakanlığı binasına girişi. Fotoğraf: DHA

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Soçi mutabakatı çerçevesinde teknik görüşmelerin yapılacağı ve İdlib muhtırasının ele alınacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesi doğrultusunda Ankara’ya gelen Rus heyetin temaslarının basına kapalı şekilde devam edeceği kaydedildi. 

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