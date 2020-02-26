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Yaramazlara biraz batar!

Rusya heyeti İdlib görüşmeleri için Ankara’da

Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib görüşmeleri, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un da arasında bulunduğu heyet ile Ankara’da devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Rusya heyetini taşıyan uçak, saat 14:30’da Esenboğa Havalimanı’na geldi. Heyet, saat 18:00’de Türk heyeti ile Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile görüşmesine başladı. Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarının da yer aldığı heyetlerin görüşmesinde İdlib konusu ele alındı.

Rus heyetin temaslarının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart tarihinde başkanlık düzeyinde gerçekleştirilecekleri görüşmede ele alınacak konuları oluşturmak açısından önem taşıdığı belirtildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bakanlığa  giriş çıkışlarda araçlar tek tek kontrol edildi.

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