Rusya heyeti İdlib görüşmeleri için Ankara’da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘CHP ve başındaki zatı’ Türkiye’nin sorunlarından biri olarak niteledi ve ülkeye hizmeti olmadığını öne sürdüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “O ancak kürsüde mavra keserek ancak kendini tatmin eder” dedi. Cumhurbaşkanı, İdlib meseslesine ilişkin ise “Gözlem kulelerimizi kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor” ifadesini kullandı.