Rusya hava sahasını açtı, TSK İdlib’de üslerden çıkıp devriyeye başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib vilayetinde TSK’nın ateşkesi denetim için devriyelere başladığını açıkladı.

Fotoğraf: NTV

Şam yönetimine karşı savaşan cihatçı grupların kontrolündeki son vilayet İdlib’de istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye ile Rusya arasında varılan bir mutabakat bulunuyor. Mutabakata göre İdlib’i çevreleyen 15 kilometrelik şerit ağır silahlardan arındırılırken, başta HTŞ olmak üzere radikal bazı grupların buraları tamamen terk etmesi sağlanacaktı. Ancak verilen süre aylar önce aşılmasına rağmen örgütler bölgeden çekilmemişti. Rusya son dönemde Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirip bunu sağlaması için yüksek sesle şikayetlerde bulunuyordu.

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AA Editör Masası’na konuk olan Hulusi Akar şunları aktardı: “Bugün İdlib’in dışındaki sınır bölgesinde Rusya’nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK’nın devriyesi başlayacak. Dikkatli olmamız gereken bir husus var. Çok ciddi provokasyonlar var. Rejim saldırgan bir şekilde sivil insanlara acımasız şekilde bombardıman faaliyetini sürdürmektedir. Bombardıman sürerse ve bir göç başlarsa, 3.5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye değil Avrupa değil bunu Amerika’ya kadar ulaşacağını düşünüyoruz. Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor.”

İdlib ve Afrin hava sahasını Türk hava Kuvvetleri’nin kullanımıyla ilgili tahditler bulunduğu bilgisi daha önce kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

TSK’nın İdlib’de Rusya ile mutabakat çerçevesinde gözlem noktası şeklinde organize edilmiş 12 geçici üssü bulunuyor. Bu açıklama, askerlerin bu üslerden yerleştikten yaklaşık altı ay sonra dışarı çıkması anlamına geliyor.