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Yaramazlara biraz batar!

Rusya: Hafter ateşkes anlaşmasına iyimser bakıyor

Rusya, Libya’nın doğusundaki kuvvetlerin komutanı Halife Hafter’in ateşkes anlaşması hakkında iyimser olduğunu açıkladı.

Halife Hafter (Fotoğraf: Reuters)

Bu sabah Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Libya barış görüşmelerinde taraflar mesafe kat etse de başkent Trablus’ta dokuz aydır süren çatışmaları durduracak ateşkes kararına ulaşmayı başaramamış, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hafter’in ateşkesi imzalamadan Moskova’dan ayrıldığını duyurmuştu.

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Interfax haber ajansında yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı ise Libya’daki çatışmada taraftarların ateşkesi desteklemeye hazır olmalarının olumlu bir ortam yarattığını belirtti. Açıklamada Hafter’in ateşkes anlaşmasına iyimser yaklaştığı ve değerlendirmesinin iki gün süreceği belirtildi.

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