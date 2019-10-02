Rusya ‘güvenli bölge’ konusunda Suriye ile ‘mutabakat’ önerdi: Destek sunarız

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ağzından sık sık dile getirdiği ‘gelişme olmazsa güvenli bölgeyi oluşturmak için tek başımıza harekata girişiriz’ açıklamaları hakkında Rusya’dan ‘yakından takip’ mesajı geldi. Rusya, ‘Suriye’nin toprak bütünlüğü’ uyarısı da yaptı.

Kremlin. Fotoğraflar: Reuters

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TBMM’nin açılış konuşmasında Fırat’ın doğusuna harekat mesajı vererek “Artık bekleyecek tek bir günümüz yok” demişti. Erdoğan, konuşmasını tamamlayıp Genel Kurul’dan ayrılırken yöneltilen “Kendi yolumuzu açarız ne anlama geliyor” şeklindeki soruya ise “Bir gece ansızın gelebiliriz” yanıtını vermişti.

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Benzer açıklamalar, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan da gelmişti.

Bu açıklamaların ardından Rusya’dan Türkiye’nin Suriye’yi ‘atlayarak’ harekata girişmemesi uyarıları geldi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitri Peskov, “Durumu çok yakından takip ediyoruz” dedi.

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Peskov.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin kendisini savunma hakkının olduğunu ancak Suriye’nin toprak bütünlüğünün de korunması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, ‘Suriye ve Türkiye arasında, sınır bölgesindeki durum konusunda mutabakat sağlanması gerektiğini’ ve ‘Rusya’nın da buna destek sunacağını’ söyledi.

Sputnik’in haberine göre Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nde Erdoğan’ın açıklamalarını yorumlayan Lavrov, şöyle dedi: “Elbette Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı gösterilerek mutabakat sağlansaydı güzel olurdu ancak ABD başlangıçta böyle bir tutum sergilemedi. ABD, Türkiye’nin meşru kaygılarını göz önünde bulundurmaya da hazır değildi. Erdoğan’ın sözlerine göre, ABD’yle birkaç hafta içinde mutabakat olmazsa, bu sorunu ABD’liler olmadan çözme hakkını saklı tutuyor.”

Lavrov.

Lavrov, Rusya’nın Suriye ve Türkiye arasında sınır bölgesinde güvenliğin sağlanması konusunda mutabakat sağlanmasına destek sunacağını belirterek şöyle devam etti: “Bu durumun, Suriye ve Türkiye hükümetleri arasında bir etkileşim konusu olmasından yana olduğumuzu söyleyebilirim. Tarafların bu konuda mutabakat sağlayabileceğini düşünüyorum. Bunun için her türlü desteği vereceğiz.”