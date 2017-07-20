Rusya, Greenpeace eylemcisi Gizem’e tazminat ödeyecek

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Dört yıl önce çevreci örgüt Greenpeace’in gemisini alıkoyup mürettebatını tutuklayan Rusya, Lahey Tahkim Mahkemesi tarafından 5.4 milyon avro (yaklaşık 22 milyon TL) para cezasına çarptırıldı. Mürettebat arasındaki Gizem Akhan da 34 bin avro (yaklaşık 137 bin TL) alacak.

Rusya Greenpeace’e ait ‘Arctic Sunrise’ gemisini 2013 yılında Barents Denizi’nde alıkoyarak 30 mürettebatı tutuklamıştı.

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Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre Rusya dört yıl aradan sonra Lahey Tahkim Mahkemesi tarafından BM Uluslararası Denizcilik Hukuku’nu ihlalden suçlu bulundu.

Kefaletle serbest bırakılmışlardı

Rusya’nın açık denizde petrol üretimini protesto eden ‘Artic Sunrise’ gemisindeki eylemciler Rus komandoları tarafından basılarak Murmansk Limanı’na götürülmüştü.

Aralarında Gizem Akhan’ın da bulunduğu 30 kişi tutuklanıp korsanlıkla suçlanmıştı. Dava holiganlık suçuna dönüştürülmüş ve tüm sanıklar üç ay cezaevinde kaldıktan sonra Kasım 2013’te 2 milyon ruble (o tarihte yaklaşık 60 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmıştı.