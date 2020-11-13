Rusya: Gözlem merkezi Karabağ sınırları dışında kurulacak

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi izleyecek gözlem merkezinin Dağlık Karabağ sınırları dışında kurulması konusunda anlaştığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ’daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırılıyor. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kuruluyor.

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Russia Today televizyonuna konuşan Peskov, merkezin Dağlık Karabağ sınırları dışında kurulmasına anlaşmanın imzalanması sürecinde karar verildiğini belirtti. Buna göre, merkezde görev yapacak birlikler Azerbaycan topraklarında konuşlanacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gözlem merkezinin insansız hava araçları (İHA) yardımıyla uzaktan görev yapacağını ve Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ’a girmeyeceğini ifade etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgede Türk askerinin de konuşlanacağını söylemiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Rusya ile Türkiye’nin denetimde işbirliği yapacağını belirtse de Türk ordusunun bölgedeki rolünün ne olacağını netleştirmemişti.