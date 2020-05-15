Rusya futbol ligi 21 Haziran’da yeniden başlayacak

Rusya Futbol Federasyonu, Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır oynanmayan Rusya Premier Ligi’nin 21 Haziran’da yeniden başlayacağını açıkladı.

17 Mart’ta ertelenen Premier Lig ile ikinci lig maçları 21 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

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​’Maçlar seyircisiz oynanacak’

Rusya Premier Lig Başkanı Sergey Pryadkin, toplu etkinliklerin kısıtlanmasına ilişkin düzenleme halen yürürlükte olduğu için maçların seyircisiz oynanacağını belirtti.

Liglerin yeniden başlaması için belirlenen tarihin en uygun tarih olduğunu söyleyen Pryadkin, “Bu tarih, tüm futbolcuların sahaya dönmeye hazırlanmalarına ve sezon sonuna kadar oynamalarına imkan sunacak” dedi.

Beş oyuncu değişikliği yapılabilecek

Rusya Premier Lig’de sezonun kalanında her takım beş oyuncu değişikliği yapabilecek. Dört hafta boyunca yapılacak maçlar sonunda Rusya Premier Lig’i son iki sırada tamamlayan takımlar ikinci lige düşecek. İkinci ligi ilk iki sırada tamamlayanlar ise gelecek sezon Rusya Premier Lig’e çıkacak.

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Ara verilen Rusya Kupası maçlarına da devam edilecek ve 25 Temmuz’da final yapılacak.

Rusya’da 263 bin corona vakası bulunurken, 2 bin 418 can kaybı yaşandı.