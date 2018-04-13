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Rusya: Duma’daki saldırıyı Londra tertipledi, İngiltere: Düpedüz yalan

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Rusya, Suriye’nin Duma kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının İngiltere’den gelen talimatlarla sahnelendiğini öne sürdü. İngiltere iddiayı “Düpedüz yalan” diye tanımladı.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, Moskova ile Londra arasında yaşanan gerginlik Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla yeni bir boyut kazandı.

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Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, “Rus ordusunun elinde Doğu Guta’daki bu provokasyonun organize edilmesinde İngiltere’nin doğrudan dahli olduğunu gösteren kanıt bulunduğunu” söyledi.

Konaşenkov’un iddiasına göre İngiltere, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren Beyaz Miğferliler adlı sivil savunma örgütüne Duma’da kimyasal saldırı düzenlenmiş gibi bir algı yaratmaları talimatı verdiğini iddia etti.

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Rus sözcü, Londra’nın bu doğrultuda söz konusu örgüt üzerinde ‘güçlü bir baskı’ kurduğunu belirtti.

Konaşenkov, 7 Nisan’daki saldırının, Duma’daki en büyük silahlı grup olan Ceyş’ül İslam’ın 3-6 Nisan tarihleri arasında Şam’ı top ateşine tutmasının ardından rejim güçlerince düzenlenen askeri operasyonla aynı güne denk getirildiğini savundu.

Moskova’nın suçlamasına karşı İngiltere’nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki temsilcisi Karen Pierce, “Gülünç” ve “Düpedüz yalan” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere konuşan Pierce, “Rus propaganda makinesinin şu ana kadar ürettiği uydurma haberlerin en kötüsü” tanımını yaptı.

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