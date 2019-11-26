Rusya, DSG’ye Suriye ordusuna katılma çağrısı yaptı

Rusya, Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bir an önce Suriye ordusuna katılmaları çağrısında bulunduğu bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

DW Türkçe’nin Rus haber ajansı Interfax’a dayandırdığı haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Kürtler ve Suriye hükümeti arasında diyalog sağlanması için Rusya’nın yardıma hazır olduğunu söyledi. DSG’nin Suriye ordusuna katılımı konusunda “Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur” diyen Bogdanov, “Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde barışçıl bir çözüm için bütün taraflarla temas halindeyiz” dedi.

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Suriye hükümeti daha önce de DSG’ye orduya katılma çağrısında bulunmuştu. Ancak omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, hükümetin çağrısını özel statü ve orduda yeniden yapılanma talep ederek geri çevirmişti.