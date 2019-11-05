Rusya: DSG’nin Suriye ordusuna katılımının müzakeresi için desteğe hazırız

Rusya, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Suriye ordusuna katılımı konusunda müzakereler yapılması için katkı sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Kürtlere ‘hükümet güçlerine katılma’ çağrısında bulunmuş, DSG de buna “Safların birleştirilmesi, DSG’nin özel statüsü ve yapısını tanıyan ve koruyan siyasi bir anlaşmayla başlamalı” yanıtını vermişti.

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Sputnik’in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin şunları söyledi: “Birçok kez dile getirdiğimiz gibi, Kürt temsilciler ile merkezi Şam yönetimi arasında diyalog kurulmasından ve sürdürülmesinden yanayız ve Kürtleri Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.”

Bakan ayrıca Rusya’nın diyalog kurulması için her konuda destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.