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Yaramazlara biraz batar!

Rusya: Dörtlü zirve gündemimizde yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Türkiye, Almanya ve Fransa ile ‘dörtlü Suriye zirvesi’ üzerinde çalışmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Peskov, Fransa, Almanya ve Türkiye’nin katılacağı formatta bir görüşmenin söz konusu olmadığını ama İran’ın katılımıyla bir görüşme olasılığı üzerinde çalışıldığını ekledi.

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Sputnik’in aktardığına göre Peskov ayrıca, 5 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme üzerinde konuşulmadığını, İdlib konulu çok taraflı görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade ederek şöyle konuştu: “İkili temaslara yönelik konuşulmuyor, ancak çoklu formatta bir görüşme üzerinde çalışılıyor. Henüz bir karar alınmadı, zira potansiyel tüm katılımcılar henüz onay vermedi.”

Peskov, “Henüz tüm liderler yanıt vermedi, bu nedenle diplomatik kanallar üzerinden çalışmalar sürüyor” dedi.

Erdoğan bugün, Rus heyetinin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye’ye geleceğini söyleyerek, “Dörtlü görüşme için tam ittifak söz konusu değil. (Emmanuel) Macron ve Putin arasında tam ittifak yok. En kötü ihtimalle Putin’le 5 Mart’ta görüşeceğiz” demişti.

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Erdoğan 22 Şubat’taki konuşmasında, Putin, Macron ve Angela Merkel ile 5 Mart’ta bir araya geleceklerini söylemişti.

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