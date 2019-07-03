Rusya denizaltı yangınıyla ilgili detayları gizliyor: Rus medyası, Çernobil’e benzetti

Rus medyası, yetkilileri dün meydana gelen ve 14 denizcinin hayatını kaybettiği denizaltı yangını ile ilgili bütün detayları açıklamamakla suçlayıp, hükümetin tutumunu 1986’daki Çernobil olayında takınılan tavra benzetirken, Kremlin, olayla ilgili ellerindeki kayıtların yeterli olduğunu savunuyor.

Yangın çıkan denizaltının bağlı olduğu Kuzey Buz Denizi yakınlarındaki Severomorsk deniz üssünde, 31 Temmuz 2016’da düzenlenen bir törende yer alan denizaltı. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Kuzey Buz Denizi (Arktik bölge) yakınında meydana gelen olayda, söz konusu denizaltının nükleer güç ile çalışıp çalışmadığı, açıklığa kavuşmuş değil.

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Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, denizaltındaki yangının pazartesi günü meydana geldiğini açıklamasına karşılık, olayan ancak salı akşamı duyurulmuş olması da başka soru işaretlerine neden oluyor.

Hepsinden önemlisi, denizaltındaki yangının nedeni de halen belirsiz.

Rus medyası, Kremlin yetkililerinin olayla ilgili bilgiler konusunda ‘şeffaf olmadığını’ belirterek, hükümetin tutumunu 1986’daki Çernobil nükleer felaketi sırasında Sovyet hükümetinin takındığı sessizliğe benzetmeye başladı.

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Ekho Moskvy radyosu programcısı Yevgeny Buntman, olayla ilgili Reuters’a şunları söyledi: “Olay sırasında kimin ne yaptığını bilmek, mutlak olarak mümkün değil… Ancak şunu anlamıyorum: Neden bir gün beklendi ve neden ancak bir gün sonra ölenlerle ilgili açıklama yapıldı. Üstelik, halen ölenlerin kimliklerini dahi bilmiyoruz. bu, normal mi?”

Bazı Rus medya yayınlarında, olay sırasında denizaltıda olduğunu kimliği gizli bazı askeri kaynaklara dayanılarak, denizaltının nükleer güçle çalışan AS-12 sınıfı denizaltı olduğu ve denizaltının ‘son derece gizli’ özel operasyonlar için tasarlandığı bilgisine yer verildi.

Reuters, yangın yaşanan denizaltının adının ‘Losharik’ olduğunu, 2003’de denize indirildiğini ve Rus deniz filosunun en gizli denizaltılarından biri olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise denizaltının nükleer güçle çalışıp çalışmadığı hakkındaki sorulara, bu bilginin gizli olduğu ve uygun bir zamanda gereken açıklamanın yapılacağı yanıtını verdi.

Rus devlet medyasında ise yangın olayı ve ölümlerle ilgili bilgi verilirken, olayla ilgili hükümeti eleştiren herhangi bir yayına yer verilmediği gözleniyor.

‘Anormal radyasyon seviyesi tespit edilmedi’

Olayla ilgili olarak bölgede nükleer sızıntı olup olmadığı da tartışılıyor. Rus yetkililerden bu konuda da bir açıklama gelmezken, olayın yaşandığı yere sınırları yakın olan Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Otoritesi (DSA), bölgede yangın sonrası radyasyon seviyesinde herhangi bir anormal yükseliş tespit edemediklerini açıkladı. Norveç Dışişleri Bakanlığı da, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan olayla ilgili bilgi istendiğini bildirdi.

Greenpeace’in Norveç temsilcisi Moskova’daki yetkililerin ‘tamamen şeffaf’ olmasını isteyerek, “Rusya’nın ve Norveç gibi komşu ülkelerin çıkarlarının güvenliği açısından, bu gerekiyor” dedi.