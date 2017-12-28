Rusya da topa girdi: Erdoğan’ın Esad’ı ‘terörist’ diye suçlamasının yasal temeli yok

Rusya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için kullandığı ‘terörist’ sözünün yasal temeli olmadığını savundu.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Esad için, “Suriye’de Esed’le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Çünkü Esed, devlet terörü estirmiş bir teröristtir” demişti.

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Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan’a “Suriye’de dökülen kanın asıl sorumlusu” yanıtı gelmişti.

Moskova’da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ”Suriye hükümeti temsilcileri Birleşmiş Milletler’de (BM) bulunuyor ve Suriye hükümetini BM Genel Kurulu’nda temsil ediyor. Dolayısıyla ek değerlendirmeler ve deliller şöyle dursun, bu tür suçlamaların hiçbir yasal temeli yok” dedi.