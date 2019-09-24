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Yaramazlara biraz batar!

Rusya da imzaladı: Paris Anlaşması’na yanaşmayan tek G-20 ülkesi Türkiye

Rusya, New York’taki Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi’nde Paris Anlaşması’nı onayladığını açıkladı. Böylece G-20 üye ülkeleri arasında Paris Anlaşması’na taraf olmayan tek ülke Türkiye kaldı.

Fotoğraf: DHA

Zirvede küresel emisyonların yüzde 26’sından sorumlu 14 ülkenden ise 2020 iklim planına dair somut adım gelmedi. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

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Zirve sonu itibariyle resmi olarak 66 ülke sıfır emisyon hedefi üzerine çalışıyor. 59 ülke ise iklim planlarını kesin olarak 2020 sonuna kadar açıklayacak. Bu listede Hindistan, Çin ile Avrupa Birliği de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da zirvede Türkiye’nin iklim eylemlerine ilişkin bir konuşma yapmış, Türkiye’nin ‘orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri’ olduğunu, yenilenebilir enerji konusunda bölgede lider konumda olduğunu söylemişti. Öte yandan Paris Anlaşması’na yönelik ‘Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı’ güncellenmedi.

Fosil yakıtların kullanımının sonlandırılmasını amaçlayan sivil toplum platformu 350.org Türkiye Kampanyalar Sorumlusu Efe Baysal, Erdoğan’ın zirvede yaptığı konuşmayı şöyle değerlendirdi:

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“Türkiye dahil dünyanın dört bir yanında dört milyonu aşkın genç, hükümetlerin iklim krizine karşı somut adımlar atması talebiyle seslerini yükseltirken, Türkiye’nin BM İklim Zirvesi’nde ileriye dönük bir taahhüt vermekten kaçınması maalesef ne günümüzün ne de geleceğimizin gerçekleriyle örtüşüyor. Şayet Türkiye iklim liderliğine oynamak istiyorsa, bir an önce Paris İklim Anlaşması’nı meclisten geçirmeli ve son derece yetersiz durumda olan Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı’nı güncellemeli. Bu çerçeve içinde Türkiye, enerji politikalarında köklü bir değişimle başta kömür olmak üzere fosil yakıtlara desteğini çekmeli ve doğayla ve topluluklarla uyum içinde yenilenebilir enerji politikaları geliştirip bu yönde teşvik mekanizmalarını oluşturmalı.”

Greta zirveye damgasını vuran isim oldu

Tüm dünyada liderler üzerindeki kamuoyu baskısını artıran bir hareket başlatan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ise yaptığı konuşma ile zirveye damga vurdu. Zirvede ‘somut eylem ortaya koymadığı için’ söz alamayan ABD Başkanı Donald Trump, Greta’nın konuşmasının ardından zirveden ayrıldı.

Greta dünya liderlerine şu konuşmayı yaptı:

“Bütün bunlar yanlış. Ben burada dikiliyor olmamalıydım. Okyanusun öteki tarafındaki okuluma dönmüş olmalıydım. Boş sözlerinizle benim hayallerimi ve çocukluğumu çaldınız. Ama buna rağmen şanslılardanım. İnsanlar acı çekiyor. İnsanlar ölüyor. Bütün ekosistem çöküyor. Kitlesel bir yokoluşun başlangıcındayız. Ve bütün konuştuğunuz para ve ekonomik büyüme masalları. Nasıl cüret edersiniz!” 

Thunberg’in konuşması tüm dünyada en çok konuşulan konulardan biri olurken ‘Nasıl Cüret Edersiniz!’ anlamına gelen #Howdareyou etiketi Twitter’da tüm gün hem dünyada hem Türkiye’de ‘TrendTopic’ oldu.

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