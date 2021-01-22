Rusya, Covid-19 aşısının üretimi için Türk şirketle anlaştı

Rusya’nın Covid-19 aşısı ‘Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için özel bir şirketle anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Fotoğraf: Sputnik

Sputnik’in haberine göre, açıklama Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nda (RDIF) geldi.

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RDIF, adı açıklanmayan bir Türk şirketiyle aşının Türkiye’de üretilmesi için el sıkıştı. Bu kapsamda ilk olarak üretim için gerekli teknolojinin transferi başladı.

Şirketle işbirliği, RDIF’in aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi.

Haberde, aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatının yapılacağı dile getirildi.