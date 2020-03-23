Rusya ‘corona’lıları cep telefonundan takip etmek için sistem geliştiriyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, uzmanlara yeni tip corona virüsü bulaşmış insanları cep telefonunun konum özelliğini kullanarak takip edecek bir sistem geliştirmeleri için beş gün süre verdi.

Fotoğraf: Reuters

Yeni sistemde insanlara ‘corona’lı biriyle karşılaştıklarında bilgilendirme gönderilecek. Aynı bilgilendirme bölgesel merkeze de iletilecek.

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Kremlin önlemin yasal olduğunu belirtti.

Yabancıların ülkeye girişine kısmi yasak getiren Rusya’da şu ana kadar 438 vaka tespit edildi, bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkede karantina önlemleri kademeli olarak artırılırken sağlık sistemi de olası vakalar için hazırlanıyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaşlılara ve diğer sağlık sorunu olanlara eczane ve acil market alışverişi dışında 14 Nisan’a kadar evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.