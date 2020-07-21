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Rusya: ‘Corona’ aşısı hazır

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, corona virüsüne karşı geliştirilen aşının hazır olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı

Sputnik’in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı’nın Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile birlikte, Moskova’daki Burdenko Askeri Hastanesi’nde corona virüsü aşısına yönelik yürüttüğü klinik testlerin tamamlandığı dün bildirildi.

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Bakanlığın açıklamasına göre aşılama sonrasında yapılan incelemelerde tüm gönüllülerde virüse karşı bağışıklılık geliştiği gözlendi. Hiçbir gönüllüde yan etkiye rastlanmadı.

Seçenov Üniversitesi Klinik İlaç İncelemeleri Merkezi Müdürü Yelena Smolyarçuk da tüm gönüllülerde bağışıklık gözlendiğini ifade etti. Smolyarçuk, bağışıklık sisteminin reaksiyonunun başladığı üç hafta sonra korumanın maksimum seviyesine gelindiğini belirtti.

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