Rusya, blogger ve bağımsız gazetecileri ‘yabancı ajan’ olarak etiketleyebilecek

Rusya, var olan yasada yapılan yeni bir düzenlemeyle bağımsız gazeteci ve bloggerları ‘yabancı ajan’ olarak nitelendirebilecek. 2017’de çıkarılan medya yasasında öngörülen değişiklik Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı.

Rusya’daki Putin karşıtı gösterilerden biri. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Yasaya göre ‘yabancı ajan etiketi’ yurtdışından fon alan bazı medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları için kullanılıyordu. Yapılan düzenlemeyle yabancı ajan olarak nitelendirilenlerin sayısı artacak.

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Düzenleme, Avrupa Birliği, Uluslararası Af Örgütü gibi kurum ve topluluklar tarafından kınandı.

2012’de çıkarılan ‘yabancı ajan’ yasasında ise sivil toplum kuruluşları hedef alınmıştı.