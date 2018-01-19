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Yaramazlara biraz batar!

Rusya: Askerlerimiz Afrin’den çekilmedi

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Türkiye’nin Afrin operasyonu öncesi Rus askerlerinin bölgeden çekildikleri iddiası yalanlandı.

Fotoğraf: Reuters

AA, ‘güvenilir kaynaklar’a dayandırdığı haberinde operasyon öncesi Rus birliklerinin bölgeden çekildiklerini öne sürmüştü.

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ABD’deki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, haberleri yalanlayarak “Bu açıklamaların aksi daha sonra ispatlanmıştır” dedi.

Rusya’nın tavrı belirleyici olacak

Türkiye’nin Afrin’deki en büyük engeli hava sahasının kullanımı. Askeri uzmanlar hava destekli olmayan bir operasyonunun istenilen sonucu vermeyeceğini düşünüyor.

Suriye hava sahasındaki Türk unsuları yok etmeye hazır olduğunu açıklarken Türkiye İran ve Rusya’yla bu konuyu görüşmeyi sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Rusya’da temaslarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise operasyonda bölgedeki Rus birliklerle koordine olmak gerektiğini söyledi.

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