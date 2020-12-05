Rusya aşı programını başlattı: Sputnik V Moskova’daki 70 merkezde uygulanıyor

Rusya, ülkede geliştirilen ve bir grup sağlık çalışanına yapılan ‘Sputnik V’ adlı Covid-19 aşısının yaygın olarak kullanımına başlandı.

Ekim ayında, Tver kentinde aşı olan bir sağlık çalışanı. Fotoğraf: Reuters

Gamaleya Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Ensititüsü ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu tarafından geliştirilen aşının, 24 Kasım’da, üçüncü faz testlerle ilgili ara sonuçları içeren açıklamada, yüzde 95 etkili ve yan etkisi olmadığı belirtilmişti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta içinde birkaç aydır sağlık çalışanlarına yapılan aşının yaygın kullanımına başlanması yönünde talimat vermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün, Çin’le 50 milyon doz için anlaşan Türkiye’de Covid-19 aşısı konusunda çeşitlilik olup olmayacağına dair bir soruya, “Sadece Çin’le değil Rusya’yla da görüşmelerimiz var” yanıtını vermişti.

Ağustos ayında tescil edilen ve test süreci devam eden aşı, başkent Moskova’da, virüse karşı en yüksek risk altındaki gruba uygulanmaya başlandı.

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Binlerce kişi iki doz halinde uygulanan aşının ilk dozunu yaptırmak için başvurdu.

Üreticisi, bu yıl sonunda 2 milyon dozun hazır olacağını açıkladı.

Ülkenin aşı programının başlatıldığı Moskova’nın belediye başkanı Sergey Sobyanin, sağlıkçılara, sosyal hizmetlerde çalışanlara ve okullarda görev yapanlara öncelik verileceğini, üretim arttıkça listenin genişletileceğini söyledi.

Kentteki 70 noktaya aşı merkezleri kuruldu. İnternet üzerinden başvuran 18-60 yaş grubundaki Moskovalılar randevu alarak gidip aşılarını olmaya başladı. Merkezlerin sabah saat 08:00’de akşam 20:00’ye kadar hizmet vereceği belirtildi.

2 milyon 431 bin 731 vaka kaydedilen Rusya’da 42 bin 684 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.