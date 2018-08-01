Rusya almayınca: Tabuttaki ‘Rus general’ 16 ay sonra yeniden Ardahan’a defnedildi

Ardahan’da bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında üniformasıyla gömülmüş halde bulunan Polonya asıllı Rus yarbay Karl Karloviç Rjepetski, Rus hükümeti tarafından alınmayınca yeniden defnedildi.

Rus medyasında tabutun içinde bir de pırlanta kılıç olabileceğine dair haberler yapılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, tabutun heyet huzurunda açıldığını, ancak içinden pırlanta kılıç çıkmadığını açıklamıştı.

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Vücuduyla kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği belirlenen ceset, bulunduğu tabutla Kars Müzesi’ne ait depoda muhafaza edildi.

Yaklaşık 16 ay Kars Müzesi’nde muhafaza edilen Karloviç’in cesedi, Rus hükümetinin cenazeyi almaması üzerine tabutuyla birlikte yeniden Ardahan’a getirildi. Karloviç için yapılan defin programına, Ardahan vali yardımcısı Mehmet Çetin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Rusya’nın Trabzon Başkansolosluğu ateşesi Arif Memmedov katıldı.

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1993 yılında yapılan evin arsasında yapılan kazıda Karloviç’e ait mezarın çıktığını belirten Yalçın Kurt, “Kars Müzesi’ne almıştık. Rusya ile yürütülen görüşmeler sonucu, Türkiye’de defnedilmesi uygun görüldü. Gerekli ilaçlama işlemleri yapıldı ve bugün de Yarbay Karl Karloviç devletin resmi yetkilileri huzurunda, Rusya’nın Trabzon Ateşesi’nin de katılımıyla bizim topraklarımıza defnedildi. Böylece uzun süredir bekleyen konu çözülmüş oldu” dedi.

Yarbay Karl Karloviç, merkeze bağlı Sulakyurt köyünde eski bir Hristiyan mezarlığına defnedildi.