Rusya, Almanya’nın ‘uluslararası güvenli bölge’ fikrini reddetti

Rusya, Suriye’nin kuzeydoğusunda Almanya’nın gündeme getirdiği uluslararası kontrollü bir güvenli bölge kurulmasına ihtiyaç olmadığını düşündüğünü açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamaları RIA haber ajansında yer aldı.

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Almanya Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya’yı da içeren uluslararası kontrollü bir güvenli bölge oluşturmayı teklif etmişti.

ABD’nin NATO temsilcisi Kay Bailey Hutchison ise Washington’un Berlin’in kuzey Suriye’de güvenli bölge önerisini memnuniyetle karşıladığını, burada Avrupalı müttefiklerin görev alması gerektiğini, ABD’nin doğrudan dahil olmayacağını belirtmişti.

Türkiye ve Rusya arasında salı günü varılan anlaşmaya göre Rus ve Suriyeli askerler YPG güçlerini ve onların silahlarını bölgeden temizlemek için Türkiye ile beraber Suriye’nin kuzeydoğusuna konuşlanacak.

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Moskova ve Ankara düzenlemeleri birlikte takip edecek.

RIA’da yer alan Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre ayrıca Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakata göre Türk ordusunun Kobani ve Menbiç’te konuşlandırılmayacağı da ifade edildi.