Rusya, Alman parlamentosu Reichstag’ın kopyasını yapıyor: Gençler belli bir yere saldırsın

Rusya, Yunarmia şeklinde adlandırılan ‘gençlik ordusu’nun askeri eğitimlerde kullanması amacıyla Alman parlamentosu Reichstag’ın kopyasını yapıyor.

Orijinali 1894 yılında açılan ve 1933 yılındaki yangında kül olan Reicshtag, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet Ordusu tarafından ele geçirilmişti. Reicshtag, 1999 yılında tekrardan ülkenin parlamentosu olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Independent’ın haberine göre ordu, ‘vatanseverlik’ temalı bir parkta gençlerin, Sovyetlerin Naziler karşısında kazandığı zaferi yeniden canlandırmaları amacıyla Reicshatg’ın kopyasını inşa ediyor.

Kopya, Yunarmia’nın yeteneklerini geliştirmek için kullanılacak.

‘Belli bir yere saldırsınlar’

Yunarmia, 2015 yılında okul çağındaki çocuklar arasında ‘vatanseverliği artırmak’ amacıyla kurulmuştu. Gençler, orduda fiziksel eğitim alıyor ve temel askeri yetenekleri öğreniyor.

Kopya versiyonun ‘gençlik ordusu’nun’ askeri eğitimleri için kullanılacağını belirten Savunma Bakanı Sergei Shoigu, yapının Moskova’nın biraz dışında olacağını aktardı.

Shoigu parlamentonun Moskova versiyonunun “Gençler soyut bir yere değil, belli bir yere saldırsın” düşüncesiyle yapıldığını söyledi.