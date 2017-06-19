Rusya ABD’nin Suriye uçağını vurmasını hafife almıyor: Hava iletişimi kesildi

Rusya, Suriye’de Rus hava kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde uçan tüm cisimleri ‘hedef’ kabul edeceğini duyurdu.

Rusya’nın bu kararının nedeni ABD’nin Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürmesi.

ABD, uçağın, IŞİD’e karşı Rakka operasyonunu yürüten Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) Tabka yakınlarında hedef aldığı için düşürüldüğünü açıklamıştı. Suriye ise uçağın IŞİD’e karşı görevdeyken düşürüldüğünü savunuyor.

Bundan böyle iletişim yok

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Rus savunma bakanlığı, ABD ile Suriye’de hava kazalarının önlenmesi için sürdürülen iletişimi bugünden itibaren askıya aldıklarını açıkladı. Sahada etkin iki devlet daha önce hava trafiğine dair bilgileri paylaşıyordu.

Rusya, ABD’nin Suriye’ye ait uçağı düşürürken Rusya ile söz konusu iletişim kanalını kullanmadığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov da, Moskova’nın ABD’nin bu hamlesini ‘saldırgan ve teröristleri destekleyici bir hareket’ olarak gördüğünü belirtti.