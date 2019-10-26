Rusya: ABD, Suriye’deki petrol sahalarını işgal ederek kaçakçılık yapıyor

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarını korumak amacıyla bölgede kalmasını ‘petrol sahalarının işgali ve devlet haydutluğu’ olarak nitelendirerek, ABD’nin bölgede petrol kaçakçılığı yaptığını öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov (Fotoğraflar: Reuters) Temsili

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dört gün önce, petrol kaynaklarının IŞİD ya da diğerlerinin kontrolüne geçmesini önlemek için Suriye’nin kuzeyinde belli bölgelerde Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) bazı ABD birliklerini tutmanın seçenekler arasında olduğunu, fakat herhangi bir karara varılmadığını belirtmişti.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO genel karargahında dün düzenlediği basın konferansında Esper, Fırat Nehri’nin doğusunda, Suriye’nin petrol bölgesinde bulunan Deyrüzzor ve çevresinde ABD’nin askeri varlığını güçlendirme kararı aldığını açıklamıştı.

Konaşenkov, ABD’nin açıklamasının ‘şaşırtıcı olmadığını’ söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Ne uluslararası hukuk ne ABD’nin kanunları, ABD’ye Suriye’deki petrol yataklarını Suriye ve halkından koruma ve savunma gibi bir görev veriyor. Bunun hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden hali hazırda Washington’un yaptıkları, Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarının işgali ve silahlı olarak zapt edilmesi, basitçe söylemek gerekirse, uluslararası bir devlet haydutluğudur.”

‘Petrol, ABD askerlerinin koruması altında kaçak olarak çıkarılıyor’

ABD’nin Suriye’deki faaliyetlerini ‘yasadışı’ olarak nitelendiren Konaşenkov sözlerine şöyle devam etti: “Rusya Savunma Bakanlığı’nın sunduğu görüntülerde de görüldüğü gibi, Suriye petrolü, Fırat’ın doğusunda IŞİD bozguna uğratılmadan önce ve sonra aktif olarak ABD askerlerinin güvenli koruması altında üretilip yoğun biçimde benzin tankerleriyle Suriye dışındaki rafinerilere götürülüyordu. Aynı zamanda Washington, Suriye’ye petrol ürünlerinin teslimine yönelik yaptırım ilan etmişti. Bu yaptırımlar sadece ABD değil diğer ülkelerin şirketlerini de kapsıyor. Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarından benzin tankerleri, ABD askerleri ve ABD özel askeri şirketlerin çalışanlarının koruması altında kaçak yollarla diğer ülkelere götürülüyor. Bu konvoylara saldırı düzenlenmesi durumunda derhal ABD özel hareket ve hava kuvvetleri devre giriyor.”

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‘ABD’nin Suriye’den kaçırdığı petrolden aylık kazancı 30 milyon dolardan fazla’

ABD’nin petrol üretimine ilişkin kendi yaptırımlarına uymadığını belirten Konaşenkov, ABD’nin kendi kontrolündeki ‘Sedkab’ şirketi aracılığıyla petrol kaçakçılığı yaptığını öne sürdü: “Petrol ihracat sözleşmesi, ABD’nin kontrolünde faaliyet gösteren ve sözde Doğu Suriye Özerk İdaresi nezdinde kurulan Sedkab şirketi tarafından uygulanıyor. Suriye petrol kaçakçılığından elde edilen gelir, bu şirketle işbirliği yapan broker firmalar üzerinden ABD özel askeri şirket ve ABD gizli servislerin normal hesaplarına yatıyor.”

Sözcü, Sedkab’ın aylık kazancının 30 milyon doları (yaklaşık 173 milyon 253 bin lira) geçtiğini iddia ederek şöyle konuştu: “Bu aralıksız, ABD devletinin kontrolü ve vergilerinden arınmış bu finansal akış için Pentagon ve Langley yönetimi, Suriye’deki petrol kuyularını ‘hayali gizli IŞİD hücrelerine’ karşı sonsuza kadar korumaya ve savunmaya hazır.”