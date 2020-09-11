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Yaramazlara biraz batar!

Rusya: AB ‘tek taraflı yaptırım siyaseti’nden vazgeçmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’ne (AB) tek taraflı yaptırım politikasından vazgeçme çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre AB’nin, Ukrayna’yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya’ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini altı aylığına uzatma kararını değerlendiren Zaharova, “Bu adımı, AB’nin kendisini sürüklediği çıkmazdan kurtulmak için kaçırılan bir fırsat olarak kabul ediyoruz” dedi.

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Rus sözcü, AB’nin ‘yıkıcı bir siyaset’ izlediğini belirterek, “AB’yi, uluslararası hukuk normları ve ruhuna uygun olmayan tek taraflı kısıtlamaları uygulama siyasetinden vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

‘ABD, ikili ilişkileri kötüleştirme niyetinde’

ABD’nin 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye kalkıştıkları gerekçesiyle Rusya bağlantılı dört yetkiliyi yaptırım listesine almasına da tepki gösteren Zaharova, şunları kaydetti: “Washington, eylemleriyle ikili ilişkileri kötüleştirecek yolu izleme niyetinde. Bu tür eylemler, Washington’un ulaşmak istediği sonucu sağlamayacak.”

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