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Rusya, 50 yıl daha Suriye’de kalacak

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Rusya, 50 yıl daha Suriye’deki varlığını sürdürecek.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümetiyle, Rusya’nın Lazkiye’deki Hmeymim hava üssünü 50 yıl daha kullanmasına olanak tanıyan anlaşmayı imzaladı.

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Ocak ayında Şam’da imzalanan anlaşma, Rusya’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı güçlere karşı hava operasyonu düzenlemesine izin veriyor. Putin, bu anlaşmayı onayladı.

Anlaşmaya göre, Rus askeri güçleri, Hmeymim hava üssünde 49 yıl daha kalabilecek. Anlaşma bitiminde süre 25 yıl daha uzatılabilecek.

 


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