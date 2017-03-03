Rüşvetin videosu: Adliye çalışanları para alırken görüntülendi

Adliyedeki rüşvet soruşturmasında memurların rüşvet alırken çekilen görüntüleri kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığına yapılan bir ihbarda, Çağlayan Adliyesi’ndeki icra müdürlüğü çalışanlarının iş yapmak için rüşvet istediği belirtildi.



İhbarın ardından soruşturma başlatan İstanbul başsavcılığı, memurların rüşvet alırken görüntülerini kaydetti.

Aralarında icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra zabıt katiplerinin de olduğu 16 şüpheli ve iki hukuk bürosu çalışanı toplam 18 kişi, 1 Mart’ta gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.