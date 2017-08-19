‘Rüşvet’e dikkat çeken yetkililer: İstanbul’da korsan servis sayısı sekiz bin

İstanbul’daki 25 bin okul servisinin sekiz bininin korsan olduğu tahmin ediliyor.

İzmir’in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan ve dokuz saat sonra fark edilen üç yaşındaki Alperen Sakin havasızlıktan hayatını kaybetmişti. Alperen’in bulunduğu servis aracı korsan çıkmıştı.

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Servisin şoförü tutuklanırken, servis rehberi serbest bırakılmıştı. Ayrıca kreş müdürü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Habertürk’ten Can Mete, okulların açılmasına kısa bir süre kalan İstanbul’daki servislerin durumu hakkında bir araştırma yaptı.

Okul aile birliği korsana önayak oluyor

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Genel Sekreteri Gökhan Özdemir konuyla ilgili şunları söyledi: “Biz oda olarak İstanbul’daki 25 bin servis aracını temsil ediyoruz ve bu konuda çok hassas davranıyoruz. Korsan servisçiliğin önüne geçmek için plaka takibi ve eğitimler için girişimlerde bulunduk. Yine de okul aile birliği, özel okul ya da kreşler kendi taşıma hizmetini vererek bu işe önayak oluyor.”

İstanbul’daki servislerin en az yüzde 25-30’u korsan

Korsan servisçilerin doğrudan okul aile birliğiyle iletişime geçtiğini beliren Tüketici ve İklimi Koruma Derneği Başkanı Ali Çetin ise şöyle konuştu: “Korsan olarak çalışan servisçilerin faaliyet belgeleri ve güzergah raporları yok. Bize gelen şikayetler arasında en önemlisi korsanların okul aile birliğine ve okul yönetimine rüşvet vererek taşımacılık yapması. Okullar göz yumuyor, veliler göz yumuyor, yetkililer göz yumuyor. Üç kuruş kar etmek için kurallar çiğneniyor. Gelen şikayetlere göre konuşacak olursak İstanbul’da hizmet veren servislerin en az yüzde 25-30’u korsan.”

Kreş servislerinin denetiminin olmadığını aktaran Çetin, korsanın önüne geçmek için velilerin sağduyulu olması ve okul yönetimlerinin, bakanlık ödeneğinin azlığını gerekçe göstererek korsana önayak olmaması gerektiği çağrısı yaptı.

Korsan taşımacılığın yalnızca minibüslerle yapılmadığını belirten Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz de şunları aktardı: “Mahalle arasında araç alan üç-dört çocuğu doldurup servisçiliğe soyunuyor. İstanbul’da toplam servis sayısının yaklaşık sekiz bini illegal. Özellikle kreşler korsan taşımacılığa çanak tutuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Trafik Şube servisleri denetliyor. Kreşler servisi ek gelir kapısı olarak gördüğü için eğitim paketi fiyatına dahil olarak taşımacılık yapıyorlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) fiyatları üstüne çıkmadıkları zaman denetime takılmıyorlar.”

Deniz, legal servislerde dahi sene başında öğrenci sayısı ve kemer takma gibi kriterlere uyulduğunu, ancak bir ay sonra bu kuralların hepsinin ihlal edildiğini, hostessiz servis, araçta sigara içilmesi gibi şikayetler aldıklarını kaydetti.