Rüşvet teklifinin ses kaydı çıktı: 300 bin artı tekneyi vereyim, ‘Kaçtı’ deyin

Kocaeli’de hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası kişinin, kendisini gözaltına alan polislere ekip aracında rüşvet teklif ettiğine dair ses kayıtları yayınlandı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Polis, Darıca ilçesinde 28 Ocak’ta yasak olmasına rağmen doğum günü partisi düzenlenen bir villaya baskın düzenlemişti.

Reklam

Kimlik tespiti sırasında villadaki O.K.’nın ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar ağlamak’ suçlarından kesinleşmiş cezasının bulunduğu ve arandığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan O.K., üç polise 400 bin liralık tekne ile 300 bin liralık rüşvet teklif etmişti. Rüşveti kabul etmeyip teklifi ifşa eden polislere ödül verilmişti.

DHA tarafından bugün yayınlanan ses kaydında, O.K.’nın ekip aracındaki polisleri iknaya uğraştığı anlaşılıyor.

Reklam

O.K. polislere şöyle diyor: “Ağabey terörist değilim, hırsızlık etmemişim, tecavüz suçum yok, uyuşturucu yok… Bir tek banka, kurban olayım… Bu gece burayı terk ederim, ‘Kaçtı’ deyin be… 300 bin lira, helali hoş olsun. Vallahi billahi hoş olsun… 300 bin artı tekneyi vereyim. Tekne de 400 bin lira eder. Parayı hemen hesaba havale ederim. ‘Kaçtı’ deyin. Bu gece hemen terk ederim. Gitmeden (karakolu kast ediyor) ne olur konuşalım.”

Polislerin de O.K.’ya tepki gösterdiği duyuluyor.