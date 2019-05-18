Rüşvet görüntüleri Avusturya başbakan yardımcısını koltuğundan etti

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz-Christian Strache’nin Rus bir yatırımcıya seçimlerde maddi yardımda bulunması karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama sözü verdiği ileri sürülen gizli bir pazarlık videosu yayınlandı. Bunun üzerine Strache istifa etti.

Fotoğraf: Der Spiegel

Spiegel’in videoyu izleyerek yaptığı habere göre, videoda Strache ile Rus yatırımcı olduğunu iddia eden bir kadının konuştuğu görülüyor. FPÖ Meclis Grubu Başkanı Johann Gudenus da görüşmede yer alıyor. Videonun tarihi ise 2017 Avusturya Genel Seçimleri hemen öncesi.

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Videonun ortaya çıkması sonrasında Strache’nin istifası Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz tarafından kabul edildi. FPÖ ile koalisyon ortağı olan Kurz’un lideri olduğu Avusturya Halk Partisi (ÖVP) koalisyonu dağıtma yoluna gidebilir. Bir diğer seçenek ise FPÖ’nün yeni bir lider seçmesi ve hükümetin yeni lider ile çalışmaya devam etmesi.

“Avusturya başbakan yardımcısı satılık mı?” ifadelerini başlığına taşıyan haftalık Spiegel dergisi sitesinde videodan bazı görüntülere de yer verdi.

Görüşmede Rusça konuşan kadın ve refakatçisi Avusturya’nın tirajı en yüksek gazetelerinden Kronen Zeitung’u satın almak istediklerini belirterek, Strache’den siyasi destek istiyor. Strache ise: “Eğer Kronen Zeitung’u seçime üç hafta kala alırsan ve bizi birinci parti yaparsan istediğin her şey hakkında konuşabiliriz” yanıtını veriyor ve FPÖ’nün iktidara gelmesi durumda devletin sorumluluğundaki tüm yol yapım çalışmalarını sözkonusu kadının kuracağı bir firmaya verme vaadinde bulunuyor.

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Görüşmenin iki politikacıya yönelik bir tuzak olarak kurgulandığının açık bir şekilde belli olduğuna da işaret etti.

Görüntüler doğru ancak usulsüzlük yok

Strache ve Gudenus iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı ve İbiza’da bir villada gerçekleşen görüşmeye katılanların kendileri olduğunu teyit etti. Açıklamada, bir tatil ortamında, çok rahat ve alkolün de etkisiyle sınır tanımayan bir sohbet gerçekleştiği vurgulandı. Ancak ne kendisinin ne de partisinin kesinlikle yolsuzluğa bulaşmadığını savunan Strache, görüştüğü kişilerden hiçbir suretle maddi bir destek almadıklarını da belirtti.