Rüştü Reçber TFF-UEFA futbol gelişim koordinatörü oldu

Eski milli kaleci Rüştü Reçber (46), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-UEFA futbol gelişim koordinatörü olarak göreve başladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Türk futbol tarihinde 120 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen isim olan Rüştü Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım’ın kalesini korudu.

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Reçber, A Milli Takım’ın 2002’de Dünya Kupası ve 2003’te Konfederasyonlar Kupası’nda üçüncü olan, 2008’de ise Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.

Bir süre Milli Takımlar genel koordinatörü olarak görev yapan Reçber, 2014’te görevinden istifa etmişti. Reçber, ayrıca, köşe yazarlığı ve TV yorumculuğu yaptı.