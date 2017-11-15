Rüştü Reçber: Her şeyi siyasetten bekleyen bir futbol yönetimi var, doğrudan devlete bağlansın

Benim önerim belki de Türk futbolu için bir devrim olacaktır. TFF Başkanı’nın atamayla geleceği başkanlık şekli. Evet, FIFA ve UEFA, siyasetin futbola karışmasını pek istemez. Bunun için bir statü de çıkarmıştır. Ancak fiilen her şeyi siyasetten bekleyen bir futbol yönetimi var. O halde doğrudan devlete bağlansın.

Peki nasıl olacak? Basit: TFF Başkanı’nı Cumhurbaşkanı veya Gençlik ve Spor Bakanı atayacak. Böylece kimsenin etkisinde kalmadan kurulları oluşturacak. Başarılı olursa kalacak, başarısız olursa gidecek. Tabii atanacak kişinin de vizyon sahibi olması lazım.

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Sonuçta oluşturacağı yönetimi ve kurullarıyla Türk futbolunu daha şeffaf daha tarafsız ve en önemlisi de kendi kararlarıyla yönetecektir. Böylelikle her şey farklı ve hızlı olacaktır. Kimseye ve hiçbir yan etkene bağlı ve mecbur kalmadan tek ses, tek düşünceyle hareket edecektir. Bu olasılığın gerçekleşmesi ve olabilirliliği tartışılır ama baktığımda fena olmaz hani…

Rüştü Reçber’in yazısı